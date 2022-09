VILLA DEL CONTE - Baby gang in azione alla stazione. Come già capitato nel recente passato, il territorio è stato teatro dei comportamenti maldestri di ragazzi senza regole. Nelle ultime ore un manipolo di ragazzotti, che a breve potrebbero essere identificati, ha lordato lo scalo ferroviario provocando danni non solo materiali, ma anche al corretto funzionamento della struttura. A denunciare quanto avvenuto è stato il sindaco Antonella Argenti che si è recata personalmente in stazione, allertata da alcuni concittadini, per rendersi conto di persona di quanto avvenuto. «Sono gesti inqualificabili, che evidenziano il malessere che i giovani d'oggi stanno vivendo. Non accetto che sul mio territorio avvengano scempi di questa portata. Quanto avvenuto evidenzia la totale mancanza di ideale, una visione della vita distorta che non porta a nulla di buono. Mi appello alle famiglie degli adolescenti affinché sappiano gestire maggiormente i propri figli, impartendo loro delle direttive che contribuiscano ad una crescita sana e basata su sani principi».

Sfondati i monitor

Analizzando i danni, sono stati sfondati con dei sassi tutti i monitor che indicano gli orari dei treni in transito. I muri di cinta della stazione ferroviaria sono stati imbrattati con scritte senza senso, parole volgari e disegni. «Già in settimana - ha proseguito il primo cittadino - mi incontrerò con i responsabili di Ferrovie dello Stato per studiare possibili accorgimenti, migliorare la situazione e trovare possibili correttivi, in modo tale da bloccare questi piccoli teppisti. Ho comunque già appreso che Ferrovie dello Stato ha in programma di creare nell'area interessata un sistema di videosorveglianza che possa fungere da deterrente contro atti vandalici». Capitolo indagini, degli incresciosi episodi sono al corrente i carabinieri della compagnia di Cittadella e gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. Gli investigatori avrebbero acquisito dei video postati sui social nei quali i giovani protagonisti degli atti vandalici avrebbero enfatizzato i propri gesti. Non è detto che nell'arco di poche settimane chi ha spaccato i vetri delle finestre, lordato i muri e danneggiato i monitor possa essere in tempi rapidi identificato. «Desidero guardarli in faccia questi giovani - ha concluso Argenti - mi interesserebbe capire cosa manca nella loro vita e cosa vorrebbero per rientrare nei ranghi e non rovinarsi con le proprie mani».