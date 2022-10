Este. Baby gang picchia e minaccia con una pistola un 50enne: cinque denunciati, due sono minorenni

ESTE - Cinque contro uno. Cinque giovani, tra cui due minorenni, hanno picchiato un 50enne dopo una discussione e pare sia comparsa anche un'arma da fuoco. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 settembre scorso in un parco pubblico di Este e sabato 22 ottobre i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del comando di Este con l'unità cinofila di Torreglia hanno denunciato cinque giovani italiani per minaccia aggravata e lesioni personali.

Quella notte il gruppetto di giovani ha avuto una discussione con un 50enne per futili motivi. Lo hanno picchiato, preso a calci, pugni e lo hanno minacciato con quella che sembra essere un'arma da fuoco. Il malcapitato è stato visitato al pronto soccorso di Monselice dove i medici gli hanno dato 20 giorni di prognosi per contusioni multiple.

I carabinieri hanno visto le immagini della videosorveglianza comunale e sentito tutti coloro che potevano sapere qualcosa sulla vicenda. In questo modo hanno dato un volto e un nome agli aggressori. Inoltre, a seguito della perquisizione domiciliare nella casa di uno dei maggiorenni i carabinieri hanno trovato un'arma giocattolo che sembrava una pistola semi-automatica, una carta d'identità non valida per l'espatrio rilasciata dal comune di Este e risultata contraffatta, un involucro con 6 grammi di hashish: il 18enne, che ha già dei precedenti, è stato denunciato anche per falsità materiale commessa da privato e segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.