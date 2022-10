NOVENTA - Un sole estivo ha reso la giornata di ieri la vetrina più adatta per far registrare alla Fiera del folpo il classico tutto esaurito. Oltre 30mila visitatori hanno preso d'assalto il centro: affari d'oro per le bancarelle e le bettole, giovani e adulti entusiasti per una fiera rivista e corretta in ogni dettaglio e per il ritrono dopo due anni di stop per la pandemia. L'evento proseguirà fino a domani sera.

Il clima di festa non è stato intaccato da alcuni inevitabili e isolati casi di cronaca. Tra sabato e ieri, ancora una volta come era già accaduto venerdì sera, si è registrata una rapina ai danni di un adolescente. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Noventa del luogotenente Enzo Callegaro, un 14enne nell'area del luna park sarebbe stato circondato da un manipolo di giovani bulli che dopo averlo minacciato l'hanno derubato di un borsello che conteneva il telefono cellulare, l'abbonamento del bus e le chiavi di casa. La sera prima, sotto la minaccia di un coltellino, un 13enne era stato derubato della felpa. Gli investigatori dell'Arma stanno potenziando i pattugliamenti al fine di individuare e assicurare alla giustizia una banda di ragazzini che approfitta della confusione per intercettare le potenziali vittime e rapinarle.

Un fenomeno ricorrente, che preoccupa tutta la realtà padovana e non solo. L'assessore al Commercio, Davide Iafelice, parlando della rinnovata Fiera del folpo ha riferito: «C'è un lavoro enorme dietro questo evento. Centinaia di persone che hanno operato e lavorano per rendere possibile uno spettacolo tra i più apprezzati su scala regionale. Voglio ringraziare chi ha rubato tempo alla propria vita privata per spendersi per la causa e contribuire a questo spettacolo. Tra oggi e domani mi auguro che i momenti di svago e di allegria siano ancora molteplici e soprattutto che i visitatori che arrivano a Noventa da altri comuni apprezzino la bontà e la bellezza del nostro paese, sia sul fronte del commercio che su quello artistico e culturale». Sabato sera, infine, qualche automobilista si è lamentato per aver ricevuto una sanzione per divieto di sosta. In tutto sono quaranta i verbali elevati dalla polizia locale per i parcheggi indisciplinati. L'assessore alla Sicurezza, Nicola Cannistraci, ha spiegato: «Abbiamo creato tre parcheggi vigilati e illuminati attorno all'area della fiera non potevamo far finta di nulla di fronte a parcheggi selvaggi davanti a passi carrabili e nei posti riservati ai disabili».