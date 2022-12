Padova. Babbo Natale porta doni ai bimbi ricoverati in Pediatria: l'iniziativa solidale

PADOVA - A bordo di un trattore Babbo Natale è salito sul braccio di una piccola gru per raggiungere i bimbi ricoverati in Pediatria che per le loro precarie condizioni di salute non possono uscire. Questa mattina, 16 dicembre, è avvenuta la consegna dei regali, un'iniziativa solidale promossa nell'ambito della manifestazione Sapori d'autunno organizzata dalla Provincia di Padova che ha visto la collaborazione dell’associazione Cuochi Terme Euganee e Padova, dell’associazione Agli Amici, assieme ai rappresentanti di alcune aziende agricole che hanno messo a disposizione i loro prodotti. Un assegno di 7 mila euro è stato consegnato alla Fondazione Salus Pueri per le attività che svolge in Pediatria.

«Abbiamo portato un Babbo Natale – ha detto il vicepresidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo – pronto a regalare sorrisi ed emozioni ai bimbi costretti negli spazi di cura anche durante le festività natalizie. L’iniziativa è nata dai Sapori d’Autunno e ringrazio tutte le aziende agricole e le associazioni che hanno risposto in maniera molto generosa donando prodotti, disponibilità e professionalità per raggiungere questo obiettivo così prestigioso. Il nostro impegno è proprio quello di portare sorrisi e alleggerire le lunghe giornate dei bambini, ma soprattutto sostenere realtà come la Fondazione Salus Pueri che lavora per la Pediatria con tanti progetti, ricercando il bene di tutti i bambini e delle loro famiglie».



Sono occasioni – ha detto Giuseppe Dal Ben , direttore generale dell'Azienda ospedaliera – di gioia e serenità, che aiutano sicuramente ad affrontare il percorso di cure in maniera diversa. C’è un grande mondo di solidarietà e vicinanza della comunità alla Pediatria di Padova e questo ci fa molto piacere

. Il momento di festa è stato allietato dal MovieChorus che ha proposto le colonne sonore più amate dei bambini.