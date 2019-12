Lettera nel palloncino per Babbo Natale, il dono per la bimba arriva dalla Slovenia

CERVARESE SANTA CROCE - Una storia tutta natalizia fatta di elementi semplici: una letterina per Babbo Natale scritta da una bambina di 5 anni e legata ad un palloncino che, lanciato in cielo, ha raggiunto la Slovenia. Qui poteva non essere raccolta da nessuno, invece una donna di Trieste in passeggiata con i suoi bambini l'ha trovata nelle vicinanze del castello di Vipacco e l'ha presa con sé. Due giorni prima di Natale l'incontro in municipio a Cervarese Santa Croce fra Giorgio Cisera, inviato da Babbo Natale e parente della donna che ha trovato la letterina, e la piccola Camilla cui è stato consegnato uno dei tre doni che aveva chiesto. Un desiderio che si è avverato con grande gioia per la bambina autrice della lettera.



Domenica 1 dicembre all'Arena di Montemerlo si è tenuta la tradizionale manifestazione Aspettando il Natale organizzata dalla Pro loco in collaborazione con la Fidas di Cervarese e la Fondazione Città della Speranza, cui è stato dedicato il villaggio degli Elfi allestito all'interno dell'Arena. Qui i bambini hanno potuto scrivere le loro letterine e farle volare in cielo con il lancio dei palloncini. Sono passate un paio di settimane e in Comune è arrivata la telefonata di un uomo che vive a Trieste e che aveva fra le mani la letterina scritta da Camilla, di cui conosceva solo la provenienza. «Abbiamo prima fatto una ricerca fra i bambini della scuola elementare - ha raccontato Nicola Purgato, presidente della Pro loco di Montemerlo - abbiamo rintracciato solo una bambina di nome Camilla ma la lettera non l'aveva scritta lei. Il passaggio successivo è stato pubblicare la foto della letterina ritrovata in Slovenia sulla pagina Facebook Arena di Montemerlo sperando che venisse riconosciuta, e così è stato». La piccola frequenta ancora l'asilo, ma quella letterina per Babbo Natale l'ha voluta scrivere lei e a testimoniarlo anche la foto scattata dai genitori mentre è assorta nella stesura in bella copia della sua missiva che poi ha fatto volare in cielo assieme a quelle di molti altri bambini. Ieri pomeriggio l'incontro in municipio con l'assessore Lucia Zin. «É stato molto bello ha raccontato l'assessore - alla piccola è stato regalato il cagnolino giocattolo che aveva chiesto. Fra le due famiglie c'è stato uno scambio di doni. Eventi che, quando capitano, rendono ancora più speciale questo periodo».

