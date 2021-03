Giovane azzannato sulla pista ciclabile, ferito alla mano da un Amstaff

MONTAGNANA - Azzannato da un cane mentre percorre in bicicletta il parco del Fiumicello, a Montagnana. Vittima dell'aggressione è un 17enne della città murata a cui mercoledì pomeriggio una femmina di Amstaff, sfuggita al controllo di chi la teneva al guinzaglio, ha affondato i denti sulla mano destra. Il risultato? Una decina di punti di sutura e la preoccupazione che il morso possa aver danneggiato i tendini: sarebbe davvero un brutto guaio, soprattutto per chi come M. sogna un futuro da fisioterapista, professione che contempla una certa manualità. L'episodio è successo mercoledì, verso le 17: a quell'ora il 17enne stava pedalando lungo la pista ciclabile del Fiumicello. A passeggiare c'era anche una combriccola di quattro persone: due signore che chiacchieravano affiancate e, dietro di loro, due ragazzini con il cane al guinzaglio.

L'Amstaff è cugino del Pitbull e ha la nomea di essere un cane impegnativo da tenere a bada. Sentendo arrivare la biciletta, i due giovanissimi si sono fatti da parte mentre le signore (una di loro era la madre della proprietaria) non si sono accorte del ciclista, che è stato quindi costretto a rallentare. Questione di attimi ma tanto è bastato al cane per scagliarsi contro il ragazzo, azzannandogli la mano. Il ciclista è riuscito a restare in sella, nonostante lo spavento e il dolore. La combriccola, mortificata per l'accaduto, lo ha soccorso e accompagnato a piedi al vicino punto di primo intervento, dove la ferita è stata ricucita. «Ha due bei tagli» dice la madre del 17enne, che ha segnalato il fatto alla polizia locale.

L'animale è dotato di microchip e saranno le autorità veterinarie a valutarne la pericolosità. «I proprietari ci hanno detto che odia le biciclette riferisce la madre del ragazzo allora perché lo portano a spasso in una pista ciclabile, per giunta senza museruola? Dopo questo spiacevole episodio mi aspetto regole comunali più stringenti».

