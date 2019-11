Pagavano le prime forniture e poi sparivano: in 5 a giudizio

di Luca Ingegneri

C'è anche una azienda di Porto Viro tra le vittime di una banda di truffatori attiva in tutta Italia. Lo stratagemma era sempre lo stesso: pagare regolarmente le prime partite di merce per conquistarsi la fiducia del fornitore e poi sparire lasciando i conti da pagare. In questo modo 4 chioggiotti e un campano avrebbero realizzato una serie di truffe accumulando profitti indebiti per oltre 200 mila euro. Alessandro Nordio, 38 anni, Steny Boscolo Maniera, 58, Luca Cavallarin, 40, e Tiziano Boscolo Pantalin, 43enne, tutti di...