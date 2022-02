L'avvocato Morenghi: «Non sono stato accusato di aver sottratto un milione di euro»

La presente in proprio per chiedevi l'immediata rettifica dell'articolo pubblicato sul sito del quotidiano on line in intestazione in data 28-01-2022, in quanto rappresenta fatti e circostanze destituite di ogni fondamento in particolare nel titolo dal contenuto surreale.

Lo scrivente Michele Morenghi NON è mai stato accusato da alcuna Procura d'Italia di aver sottratto un milione di euro ad alcun suo cliente il comunicato stampa della Procura della Repubblica di Milano di cui in allegato è di tutt'altro tenore vedesi allegato.

Peraltro il Gip del Tribunale di Milano nell'accogliere parzialmente le richieste della Procura della Repubblica di MIlano nel procedimento penale Nr 384/21 R.G.N.R ( a cui si riferisce il comunicato stampa) conferma che il reato di appropriazione indebita contestatomi è privo di rilevanza penale .

Le quote di proprietà della società Orsa Maggiore srl sono state comprate dallo scrivente quale amministratore della società Ior Finance kft in data 27-07-2017 dal signor Mario Bagnato deceduto il 17-10-2020 per converso da quanto da Voi asserito, questi sono i fatti.



AVV. MICHELE MORENGHI