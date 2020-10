Avvocato denunciato: girava con finto lampeggiante per allontanare i pusher, ma in auto aveva la cocaina

PADOVA - Si aggira nel suo quartiere con lampeggiante blu acceso Denunciato dalla Polizia di Stato un 42enne avvocato Segnalato pure per possesso di cocaina

Avvocato denunciato

Il personale della Polizia di Stato della Questura di Padova ha denunciato un 42enne di Padova (di professione avvocato) per detenzione ed utilizzo di dispositivo lampeggiante a luce blu. Nel percorrere la Via Torino, in zona Sacra Famiglia, intorno alle 23 di ieri sera, 22 ottobre, l'attenzione dei poliziotti è stata catturata da un’auto grigia, notata transitare in direzione Via Aosta, con posizionato ed acceso sopra il tettuccio (lato conducente) un dispositivo lampeggiante di colore blu. Incuriositi da tale circostanza, i poliziotti hanno pedinato per un tratto la macchina, accertandone nel frattempo l’intestatario.

L'auto è stata seguita nel mentre percorreva le vie interne del quartiere, per poi essere fermata in sicurezza in Via Sondrio. Identificato il conducente, quest’ultimo, iscritto all’albo degli avvocati di Padova, con pregiudizi per reati contro il patrimonio e per guida sotto l’influenza dell’alcol, alla domanda sul perché andasse in giro munito di un dispositivo lampeggiante in uso alle FF.OO., ha risposto di averlo acquistato sul noto sito Amazon e di averlo messo in funzione al solo scopo di “allontanare gli spacciatori” dalla sua zona, ovvero allo scopo di intimorirli.

Cocaina in auto

Tuttavia, nel corso del controllo, ai poliziotti non è sfuggita la presenza sul vano porta oggetti, lato guida, di un piccolo involucro in nylon trasparente contenente sostanza bianca, appurata essere successivamente cocaina. Sentito in merito al possesso di quest’ultima, l’uomo ha riferito di averla acquistata in cambio di 100 euro da un cittadino nigeriano contattato per il tramite di un ragazzo abitante nel quartiere. Alla luce dei fatti accertati, l’uomo è stato indagato a piede libero e segnalato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti, oltre che sanzionato perché munito di patente di guida scaduta.

Ultimo aggiornamento: 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA