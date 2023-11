Autovelox killer di Cadoneghe, annullate altre 14 multe. Disposto anche il rimborso delle spese sostenute per i ricorsi

CADONEGHE (PADOVA) - Annullate altre 14 multe dell'autovelox killer di Cadoneghe. Seconda udienza questa mattina, 6 novembre, di fronte al giudice di pace durante la quale alcuni dei multati che hanno fatto ricorso si sono visti annullare le multe. E in quattro casi il giudice ha disposto anche il rimborso delle spese sostenute per fare i ricorsi.

Le irregolarità, ecco perché le multe sono state annullate

Cinque le sentenze su cui si è pronunciato il giudice di pace, riguardanti 14 verbali tutti annullati.

Tra le motivazioni addotte dai ricorrenti tramite l'avvocato Cesare Zulian per far invalidare le multe ci sono la segnaletica che non sarebbe conforme e alcune irregolarità nell'iter di installazione.

Annullate in tutto 22 sanzioni dell'autovelox killer

É la seconda puntata dei ricorsi per le oltre 60 mila multe dell'autovelox di Cadoneghe, fatto saltare con della polvere pirica la sera del 9 agosto. Durante la prima udienza il giudice di pace ne aveva annullate otto. Il calendario proseguirà ancora con le udienze fissate per il 10, 20, 24 e 29 novembre; 6 dicembre, 17 e 25 gennaio e 12 marzo. La Procura ha aperto un'inchiesta sulla vicenda, sono indagati l'ex comandante della polizia locale Gianpietro Moro e un agente per il reato di falso in atto pubblico relativamente alla documentazione presentata a sostegno dell’installazione degli autovelox.

L'indagine interna

Sulla situazione il Comune ha disposto un'indagine interna per capire cosa sia accaduto e cosa non abbia funzionato. L'avvocato Antonio Greco di Padova redigerà il parere "pro veritate" sugli atti dell'indagine interna avviata dal segretario comunale Luca Morabito: il legale dovrà svolgere una valutazione graduale delle diverse problematiche emerse e che stanno emergendo, al fine di verificare la legittimità delle sanzioni amministrative comminate.