Autovelox, colonnina data alle fiamme nella notte: intervengono i pompieri Foto

SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Incendio alle tre di notte di domenica 18 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sant’Andrea all’incrocio con via San Luca a San Martino di Lupari per il rogo di una colonnina di un autovelox .

I pompieri, arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno spento le fiamme generalizzate, evitando il coinvolgimento della siepe di delimitazione di un’abitazione. Completamente bruciata la colonnina. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri.