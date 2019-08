Carambola fra tir e due auto, chiusa al A13 a Padova Sud

È rimasto chiuso a lungo il tratto tra Padova sud e Padova zona industriale lungo l'Autostrada A13, in direzione di Padova, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e due auto, e nel quale due persone sono rimaste ferite.



All'interno del tratto, chiuso per consentire l'intervento dei soccorsi sanitari, dei Vigili del Fuoco, delle pattuglie della polizia stradale e dei soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia, si registrano 4 chilometri di coda. Agli automobilisti provenienti da Bologna e diretti verso l'A4 si consiglia dopo l'uscita obbligatoria a Padova Sud di percorrere la viabilità ordinaria verso Padova Est, da cui rientrare sulla A4.

