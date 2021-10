Citroen a fuoco in A4, autista e passeggeri escono in tempo: auto distrutta

PADOVA - Incendio in autostrada A4, oggi 8 ottobre, alle ore 15 Padova Ovest e Est: un'auto ha preso fuoco, il conducente e i passeggeri sono usciti incolumi in tempo, nessuna persona è rimasta ferita. L’autista accortosi che qualcosa non andava si è fermato ed è sceso con gli altri due passeggeri, mentre l’auto si è completamente incendiata. I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi, hanno spento la Citroen C4 andata completamente distrutta. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.