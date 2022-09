Tratto di autostrada A13 chiuso per lavori: ecco quando e i percorsi alternativi

PADOVA - Chiusura in programma sull'autostrada A13, i viaggiatori dovranno cambiare piani. Nelle notti di martedì 27 e mercoledì 28 settembre tra le 22 e le 6 saranno al lavoro gli operai per sistemare la pavimentazione. Per questo, in quel lasso di tempo, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova.

Nelle stesse notti ma con orario 21-6 sarà chiusa invece l'area di servizio "Po est" situata all'interno di quel tratto di autostrada. In alternativa dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord si può percorrere la sp19 per rientrare poi dal casello di Occhiobello.