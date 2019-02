Autopsia su David, il giavellottista 16enne: «Patologia non individuabile dai medici sportivi»

PADOVA - La patologia che ha ucciso David Cittarella, sedicenne giavellottista delle Fiamme Oro morto nel sonno a Padova nella notte tra martedì e mercoledì scorso, non era individuabile dai medici sportivi, che nel corso degli anni hanno rilasciato al ragazzo le autorizzazioni a svolgere attività agonistica. È questo il primo esito dell'autopsia svolta sul corpo del giovane atleta.A svolgere l'esame è stata la professoressa, ordinario di Anatomia patologica a Padova. Sono ancora molti gli esami eseguiti sul corpo del giovane atleta per i quali si attende una risposta: bisognerà infatti aspettare l'esito delle indagini istologiche dei vari organi e degli accertamenti molecolari. L'obiettivo è capire se la patologia che ha «spento» il cuore del ragazzino sia congenita, se ci fossero segni che in qualche modo potessero far presagire il decesso.Sul caso non è stato aperto un fascicolo in Procura. La famiglia non ha ancora deciso la data del funerale, che si terrà comunque con una cerimonia laica nell'auditorio dell'Iris Marconi di Padova, scuola che il giovane atleta frequentava. Alla famiglia sono giunte in queste ore le condoglianze della Presidente del Senato, la padovana, del sottosegretario ed ex sindaco di Padova,, e dei vertici della Polizia di Stato.