Autocisterna con 35.000 litri di gasolio si rovescia, ferito l'autista, un caos

MONTAGNANA - Dalle 9.40, i vigili del fuoco stanno operando lungo la provinciale 90 nel comune di Montagnana per il rovesciamento di autoarticolato cisterna contenente 35.000 litri di gasolio: ferito l’autista. I vigili del fuoco accorsi da Este hanno circoscritto la zona ed effettuato un primo tamponamento delle perdite in più parti dell’autocisterna. L’autista è stato preso in cura dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale.



Sul posto il personale del nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) di Mestre che hanno predisposto tutte le operazioni per il travaso del gasolio su un’altra autocisterna. Operazioni di travaso ora in corso. La strada rimarrà chiusa fino alle fine delle operazioni di soccorso.

