Padova. Autista sbaglia strada, il bus si incastra a due passi dal Santo: traffico bloccato

PADOVA - Alle 7.30 del mattino di oggi, 1 marzo, l'auotbus è rimasto incastrato in piazzale Pontecorvo. È servito l'intervento della polizia locale per fargli fare retromarcia e liberare la strada. Che abbia sbagliato percorso o sia stato indirizzato male l'autista ancora non è chiaro. Certo che a quell'ora del mattino il traffico ne ha risentito.

A denunciare il fatto è l'ex vicesindaco di Padova e ora consigliere regionale Arturo Lorenzoni: «È gravissimo quanto successo stamattina a Pontecorvo alle ore 7:30: un mezzo della linea 14 incastrato in una curva di accesso al centro. Dove i bus non devono e non possono passare. Con la città paralizzata di conseguenza».

I vigili hanno bloccato il traffico per permettere al mezzo di fare manovra e riprendere il giusto percorso. Ma Lorenzoni non ha finito: «La colpa non è dell’autista forestiero, è dell’azienda impreparata a gestire il servizio. Un navigatore a bordo no? Se si mette alla guida uno che non è mai stato a Padova... Bisogna agire subito e con determinazione La situazione di Busitalia è quella di un malato grave e i disservizi sono evidenti a tutti». Di ieri la notizia dell'assunzione di 34 autisti da formare, per la maggior parte proveniente da fuori regione.