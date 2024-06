PADOVA - L'annuncio di Busitalia che da lunedì prossimo effettuerà corse dirette da Padova per l'aeroporto Marco Polo di Venezia suscita perplessità nella Cisl che annuncia di aver già manifestato i propri dubbi all'azienda di trasporto pubblico. «L'aumento delle corse verso l'aeroporto che si raggiungerà più velocemente, un risparmio di 20 minuti a tragitto, ci lascia molto perplessi in quanto si tralasciano i pendolari che, tra l'altro, hanno già pagato l'abbonamento - ha spiegato Sandro Lollo della Fit Cisl - Da lunedì prossimo infatti le corse verso l'aeroporto che, fino ad ora, transitavano anche da Marghera, saranno tagliate del 50%. Si tratta di una linea molto utilizzata ad esempio da chi lavora all'ospedale o alla Fincantieri».

Bus da Padova all'aeroporto Marco Polo: problema pendolari

Il nuovo tragitto prevede infatti che le corse dirette al Marco Polo dall'uscita dell'autostrada andranno dirette all'aeroporto. Il nuovo tragitto comporta anche un aumento di prezzo: il biglietto passerà dagli attuali 9,50 euro a 13. «Sono perplesso anche perchè si deve tener conto che dal 2026 per raggiungere l'aeroporto si potrà utilizzare anche la linea ferroviaria attualmente in costruzione. Ma ora il problema più urgente è quello dei pendolari che si troveranno con metà delle corse che prima avevano a disposizione e questo creerà sicuramente dei problemi - ha proseguito il sindacalista - Si tratta di considerazioni che abbiamo già fatto pervenire ufficialmente all'azienda».

I disagi per i turisti delle Terme

Non solo preoccupazione per coloro abituati a recarsi al lavoro con la linea di autobus Padova-Venezia e, ovviamente, anche per il percorso inverso, ma anche per il flusso turistico di Abano e Montegrotto. «La linea per Venezia è molto utilizzata anche dai turisti del bacino termale, fino ad ora un turista usciva dall'albergo, saliva sull'autobus per Venezia e la raggiungeva senza alcun cambio, egualmente accadeva per il ritorno. Ora abbiamo quattro coppie di corse, quattro all'andata e quattro per il ritorno - ha puntualizzato Lollo - Con la rivisitazione delle linee che non transiteranno più da Venezia, un turista da Abano o Montegrotto dovrà servirsi di un autobus per arrivare alla Stazione di Montegrotto oppure a quella di Padova, utilizzare il treno per arrivare a Venezia e ugualmente per il rientro. É ipotizzabile che, a questo punto si serviranno di altri mezzi o utilizzeranno i servizi di autobus privati. Situazione che porta alla disaffezione al mezzo pubblico e perdita di utenza, il tutto ribadisco, per un guadagno di 20 minuti di percorso».

La Cisl chiede chiarimenti

La Cisl è in attesa ora di una chiarificazione da parte di Busitalia su questa nuova razionalizzazione del servizio. Tra l'altro dal bacino termale continuano ad arrivare lamentele degli utenti perchè gli autobus che servono l'area spesso non transitano all'orario previsto accumulando considerevoli ritardi e creando problemi ai pendolari e agli studenti. Una situazione che nel tempo ha sollevato le proteste anche delle amministrazioni.