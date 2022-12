Autobotte abbatte pali della corrente e del telefono e fugge: dopo un mese l'autista finisce nei guai

PADOVA - "Pirata" della strada rintracciato dalla videosorveglianza dopo un mese di serrate indagini. Un'autobotte è uscita di strada e ha abbattuto in velocità due pali e la segnaletica verticale ed è fuggita, ma la Polizia locale della Federazione ha identificato l'autista grazie a una serrata attività d’indagine. E’ successo a Levada, frazione di Piombino Dese, dove il 17 novembre scorso un mezzo pesante dopo aver affrontato una curva è uscito di strada in via dei Marcello e ha abbattuto un palo delle Telecom, un palo della pubblica illuminazione, la segnaletica stradale e poi si è allontanato dal luogo dell’incidente. Ieri, 22 dicembre, la svolta nelle indagini. Gli agenti del pronto intervento della Polizia locale, coordinati dal vice comandante Filippo Colombara, sul posto hanno recuperato dei frammenti di vetro di un fanale posteriore e un paraspruzzi delle ruote di un camion.

In pochi giorni, attraverso la visione di ore di filmati della videosorveglianza, sono riusciti però a identificare il responsabile: nelle immagini di una telecamera posta su una rotonda a Trebaseleghe, non lontano dal luogo del sinistro, hanno notato il passaggio di un autobotte con il paraurti posteriore visibilmente danneggiato. Ingrandendo i fotogrammi, era chiaramente visibile la rottura di un faro posteriore e la perdita di uno dei paraspruzzi dalle ruote, coincidenti con quelli ritrovati sul logo del sinistro. Il titolare della ditta di autotrasporti con sede a Quinto Vicentino è stato convocato in Comando per fornire i dati del conducente del mezzo. A suo dire l'autista non si sarebbe accorto dei danni causati dal suo camion.