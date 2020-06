Dopo la Porsche gialla, anche i vigili parcheggiano il suv sotto i portici contro la grandine

CONSELVE - Auto di servizio della Polizia locale parcheggiata sotto ai portici in pieno centro. Un cittadino la nota, immortala la scena con uno scatto, nasce qualche critica. Ma il motivo dell'insolito posteggio era la grandine.

È accaduto nei giorni scorsi a Conselve, in pieno centro cittadino: nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno un cittadino ha fotografato una Jeep da poco in dotazione alla Polizia locale della cittadina lasciata sotto ai portici di piazza XX Settembre, per i conselvani la loza, a pochi metri dal Comando dei vigili. Nel commento a corredo della foto inviata a Il Gazzettino, il cittadino conselvano, oltre a riferirsi all'episodio della Porsche gialla in centro a Padova, ha sottolineato che sul porticato, che appartiene ad un istituto di credito, campeggia un cartello con il divieto di appoggiare al muro le biciclette. Del fatto è stato dapprima interessato il vice sindaco Antonio Ruzzon, che, dopo aver espresso una iniziale e comprensibile incredulità, rapidamente si è rivolto al comandante della Polizia locale di Conselve, che opera pure con i Comuni di Cartura e Terrassa e che ha chiarito le circostanze. «Ho preso contatto con chi era di servizio nel pomeriggio di mercoledì, giorno in cui il tempo era piuttosto minaccioso e proprio perchè si temeva che potesse arrivare la grandine uno degli agenti ha pensato di ricoverare il mezzo sotto il portico che è contiguo con il posto auto a noi riservato», spiega il responsabile della Polizia locale, Graziano Tasinato.

FATTO IRRITUALE

«Tutto si è risolto in pochi minuti, non posso che convenire che si è trattato di un fatto irrituale, tuttavia sottolineo che l'auto di servizio, una Jeep, è nuova e dotata di un cupolino che ha pure della strumentazione costosa e delicata che l'agente in servizio ha pensato di preservare da possibili danni». Vi è da dire inoltre che gli uffici del Comando della Polizia locale sono collocati nella palazzina di fronte al duomo che ospita la Biblioteca ragazzi al piano terra, il Servizio anagrafe e Stato Civile al primo piano e al secondo appunto il Comando e i Servizi sociali del Comune. I garage dove vengono ricoverati i mezzi si trovano nel fabbricato in uso al gruppo comunale di Protezione Civile, che dista qualche centinaia di metri. Forse un eccesso di zelo da parte dell'agente in servizio, ma con intenti sicuramente nobili.



