Golf fugge all'alt, travolge militare preso il passeggero, autista in fuga

++ I particolari sul Gazzettino del 2 dicembre ++

PADOVA - Una Golf sospetta è stata intercettata oggi da una pattuglia dei carabineiri alla Guizza: alle 15,20 in tangenziale l'equipaggio del Radiomobile ingaggiava l'inseguimento dei due individui che subito uscivano allo svincolo 8 per buttarsi poi verso il centro e imboccare via Guizza. I militari approfittando di alcune incertezze dei fuggitivi, comunque spregiudicati nella folle corsa, all’altezza di piazzale Cuoco riuscivano ad affiancare l'auto e a tirar fuori dall'abitacolo il passeggero. Invece l’autista con un gesto repentino ripartiva a tutta velocità colpendo uno dei militari.Il fermato - un nomade di cui non è stato reso noto il nome - è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Probabile che anche alla guida ci fosse un nomade: indagini in corso.