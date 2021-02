Auto rovesciata in un fossato di scolo dell'acqua: due persone ferite Foto

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Alle 10:40 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiumazzo a Piove di Sacco per un’auto finita rovesciata nel fossato di uno scolo d’acqua: due feriti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto e controllato che non vi fossero altre persone coinvolte. I due occupanti, venuti fuori incolumi, sono stati assistiti per dei controlli dal personale sanitario del Suem. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 12 circa con il recupero dell’auto.

