Sorpassa e finisce contro un'altra auto, poi urta un guard rail e si capotta: grave donna di 30 anni

PADOVA – Una donna di 30 anni, di nazionalità romena ma residente a Bassano del Grappa, è rimasta ferita in un incidente stradale accaduto alle 4 di questa mattina, sabato 4 luglio in Corso Australia. La donna, al volante della sua auto, dopo un sorpasso ha urtato il veicolo che la precedeva, un guard rail e poi si è capottata. Subito soccorsa da un mezzo del Suem, ha riportato ferite in varie parti del corpo. Non è comunque in pericolo di vita.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia locale e i vigili del fuoco.

