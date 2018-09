Torna dalla sagra in motorino: 14enne travolto e trasciato da auto pirata

di Cesare Arcolini

VILLA DEL CONTE - Drammatica serata per unresidente ache l'altra sera con un amico è andato alladi Abbazia Pisani a Villa del Conte.È la madre Monica F. a raccontare quanto è accaduto dall'ospedale di Padova dove il ragazzo è stato trasportato e ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica. «Mio figlio - dice la mamma - è andato in motorino con un amico alla sagra di Abbazia Pisani. Attorno alle 18.50 di lunedì ha parcheggiato e a piedi di è diretto verso l'entrata della festa. Il suo amico era già entrato». A questo punto entra in scena l'auto pirata. «Ha sentito una vettura sopraggiungere da dietro, ma non si è reso conto che lo stava per investire. Quando ha capito cosa stava accadendo era già per terra con tutta la parte destra del corpo abrasa. Non