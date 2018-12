Tampona un ciclista: cade a terra e si ferisce ma l'automobilista fugge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOMBOLO (PADOVA) - Tampona un anziano in bicicletta, il ciclista cade e resta ferito ma il conducente dell'auto scappa e fa perdere le proprie tracce. E' caccia al pirata della strada che domenica 30 dicembre, intorno alle 18, ha causatu l'incidente in via Roncà a Tombolo e si è dato alla fuga senza prestare soccorso alla vittima, un pensionato del '34 residente nel comune ricoverato in Rianimazione ma fortunatamente non in pericolo di vita. L'uomo è stato soccorso da un passante. Sul posto i carabinieri della locale stazione.