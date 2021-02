Morto dopo tre giorni di agonia l'anziano investito da un'auto pirata

PIOVE DI SACCO - È morto Alcide Gobbi, 84 anni, di Piove di Sacco, investito lunedì scorso. Una donna di 45 anni, al volante di una Nissan Qashqai, lo aveva travolto in via Vittorio Veneto per poi scappare. Subito soccorso l’anziano era stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale di Padova, ma è deceduto dopo tre giorni di agonia. La donna era stata rintracciata e denunciata dalla polizia locale: nell’investimento aveva perso la targa della macchina.

