ABANO TERME - Guasto o vandalismo? Presenta decisamente aspetti poco chiari l’incendio che ha distrutto una vettura posteggiata in via Claudiano, a poca distanza dalla circonvallazione dei Colli. Una Mercedes classe A di proprietà della moglie di Giorgio Bassan, esperto informatico molto noto nella città termale.



IL ROGO

«Le fiamme hanno coinvolto altre auto vicine – racconta Bassan -. Quella di mia moglie è stata ridotta a un cumulo di ferraglia, mentre la mia, che era parcheggiata alla sua destra, ha avuto danni per cinquemila euro. E il fuoco ne ha poi coinvolto una terza».

Il fatto risale alla notte fra il 25 e il 26 aprile. A dare l’allarme ai pompieri un passante. «Noi non ci siamo accorti di nulla. Eravamo appena tornati da un viaggio all’estero di dieci giorni ed eravamo molto stanchi. La brutta sorpresa l’abbiamo avuta la mattina dopo, quando ci siamo trovati di fronte la carcassa della nostra macchina». Bassan si è subito recato alla stazione dei carabinieri per presentare denuncia. Informando i militari di un precedente che getta una luce inquietante sull’episodio.

«Il 10 febbraio - prosegue – la Mercedes era stata fatta oggetto di un atto vandalico. Era stato forzato lo sportellino che protegge il tappo della benzina e poi il tubo era stato riempito di sabbia e cemento. Io al momento non ho elementi per affermare che vi sia un collegamento fra i due fatti. I carabinieri mi hanno chiesto se conosco qualcuno che nutra del rancore verso di me o la mia famiglia, ma noi non abbiamo nemici. Se però il primo episodio era intenzionale, sull’incendio dell’auto mi è stato detto che la spiegazione più probabile resta quella dell’autocombustione. Sul guasto meccanico, però, mi permetto di avere dei dubbi – sottolinea -. La macchina è stata ferma nel parcheggio per una decina di giorni».



I DUBBI

Il professionista avanza il sospetto che un’eventuale azione dolosa – che resta però tutta da dimostrare – possa avere a che fare con gruppetti che da tempo gironzolano di notte nel vicino parco pubblico, confinante con il centro ippico collegato a Villa Bassi-Rathgeb. Zona dove in passato alcuni residenti della stessa via Claudiano avevano rinvenuto uccelli morti per avvelenamento. «C’è sempre un nutrito via vai di persone e spesso le forze dell’ordine sono state chiamate a intervenire. Si tratta di giovani che stanno rendendo sempre più insicura questa area. Mi auguro che le autorità competenti intervengano con una tempestiva opera di prevenzione». Sconcerto è stato espresso dal sindaco Federico Barbierato: «Mi spiace per quanto capitato alla famiglia Bassan. Però non ho mai ricevuto segnalazioni di particolari problemi in quel parco e nelle vie vicine. Il Comune si attiverà per potenziare i controlli».