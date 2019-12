Seconda auto in fiamme nel giro di 24 ore: vettura completamente distrutta

PADOVA - Ancora un'auto in fiamme nella notte, dopo quella del 27 dicembre in via Crescini, ieri sera alle 21:20 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Flacco, in zona Stanga a Padova, per il rogo di un'altra vettura. La squadra dei pompieri arrivata dalla centrale ha spento le fiamme, che hanno completamente distrutto una Peugeot. Le cause dell'incendio di cui non si esclude il dolo sono al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia di stato. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza.

