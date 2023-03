Anguillara. Auto nel Gorzone, poliziotto si getta per salvare anziano: proseguono le ricerche

ANGUILLARA - Sono andate avanti senza sosta le ricerche di Stefano Buoso, 70 anni, e Domenico Zorzino, 48 anni, inghiottiti dalle acque del Gorzone. I vigili del fuoco non hanno riposato un attimo e sono andati avanti tutta la notte a cercarli. Alle 8 di questa mattina, 4 marzo, sono arrivati i colleghi a dare il cambio.

Cosa è successo

Ieri pomeriggio Buoso si trovava sull'argine fra via Ca’ Matte e via Cannaregio per far legna. Ad un certo punto ha visto l'auto muoversi, dritta verso il fiume. Disperato, si è messo davanti al veicolo, cercando di fermare la sua corsa. Ma era in estrema difficoltà. In quel momento passava Zorzino, poliziotto del Reparto prevenzione crimine del Veneto, che stava facendo jogging. L'agente ha urlato al 70enne di spostarsi, di togliersi da lì. Troppo tardi. Auto e anziano sono finiti nel fiume. Zorzino ha chiamato il 113 che per competenza lo ha direzionato al 112. «Mi tuffo e cerco di tirarlo su» ha detto all'operatore. Si è tolto le scarpe, lo zainetto, ha lasciato il cellulare sull'erba e si è gettato in acqua senza pensarci due volte. Un testimone ha detto di aver visto la scena: i due uomini sono stati visti risalire, Zorzino ce l'aveva fatta a prendere Buoso. E poi sono scomparsi giù di nuovo.