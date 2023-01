ANGUILLARA VENETA - Sommozzatori di Mestre e vigili del fuoco di Padova questa mattina, 26 gennaio, sono accorsi ad Anguillara Veneta. Un'auto è finita nell'Adige, in via Gorgo. Le operazioni sono ancora in corso: potrebbe esserci una persona all'interno dell'abitacolo.

+++ Notizia in aggiornamento +++