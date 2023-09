Padova, si schianta con il monopattino contro un'auto e cade rovinosamente a terra: è grave

PADOVA - Incidente stradale oggi 2 settembre alle 18 all'incrocio tra via Tartaglia e via Tazzoli a Padova.

Un'auto e un monopattino si sono scontrati e ad avere la peggio è stato proprio il conducente di questo ultimo mezzo che dopo l'impatto è caduto rovinosamente a terra. Subito soccorso dal personale medico del Suem 118, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale.

CONDIZIONI CRITICHE

Le sue condizioni sono definite critiche, saranno decisive le prossime ore per valutarne le tempistiche e le possibilità di recupero. Vista la gravità dell'incidente gli agenti, con il coordinamento del pubblico ministero di turno stanno valutando l'ipotesi di sequestrare i mezzi coinvolti. La viabilità sta subendo pesanti rallentamenti, per consentire agli operatori di terminare gli accertamenti di rito.

Le cause dello scontro sono ora al vaglio della Polizia locale, anche tramite la visione del sistema di videosorveglianza. L'auto era condotta da un uomo del 1975 residente in città (R.A.) mentre il monopattino da un ragazzo del 2005 di origini marocchine (A.M.), sempre residente in città. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro.