Negozianti del centro di Padova contro Legambiente: «Sì alle auto»

di Alberto Rodighiero

PADOVA - Ifanno salire sulle barricate i. L'Associazione commercianti del centro, che può contare su circa 600 iscritti, punta il dito contro i desiderata dell'associazione ambientalista che sabato mattina in occasione del suo congresso provinciale, ha chiesto esplicitamente lo. Non solo. Legambiente ha anche sparato a zero contro il parcheggio all'ex caserma Prandina. L'Acc, però, si spinge oltre, accusando l'amministrazione Giordani di «assoluta subalternità» rispetto all'associazione guidata da Sandro Ginestri. «Secondo Legambiente il parcheggio della Prandina va chiuso e per entrare in centro servirà pagare un pedaggio tuona il leader dell'Acc Massimiliano Pellizzari - L'associazione ci dice che ora serve coraggio? Certo. Serve il coraggio per iniziare a dire la verità e affermare che l'inquinamento delle auto incide per il 15% sull'emissione di agenti inquinanti. La prova di questo sta nel fatto che questi livelli aumentano tra novembre e febbraio cioè quando vengono accesi i riscaldamenti e che