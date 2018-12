Sbaglia la manovra e precipita con l'auto nel Bacchiglione: morto

PADOVA - Un uomo di 76 anni residente alla Guizza è morto oggi, 25 dicembre, verso le 12 finendo nel fiume Bacchiglione, a Padova, con la propria auto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, mentre faceva una manovra in via lungo Argine nei pressi del ponte del Bassanello, è precipitato con la vettura nel fiume. L'auto si è inabissata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei somozzatori che hanno recuperato la vettura mentre i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatare il decesso dell'anziano.

