Fuga di gas da un'auto alimentata a metano: zona isolata Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Vigili del Fuoco in azione dalle 17 di oggi, 14 ottobre, in Piazzale Boschetti a Padova per una. Per motivi di sicurezza la zona vicino all'auto è stata isolata dalle squadre intervenute sul posto. Sono ora in corso le operazioni di bruciamento in torcia del gas rimanente all'interno del serbatoio dell'auto da parte del nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) di Mestre.