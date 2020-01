© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA) - Poco prima delle 19 Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Marconi a Carmignano di Brenta per l'di unalimentata aI pompieri arrivati dal Cittadella hanno spento il roco, l'utilitaria è andata completamente distrutta. Le cause dell'incendio, di probabile natura elettromeccanica, sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.