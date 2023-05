PADOVA - Il risultato della selezione di nuovi conducenti del tram ha visto solo 5 dei 22 aspiranti ottenere il patentino. Un numero che ha suscitato diversi interrogativi fra i sindacalisti di Adl Cobas. «Considerata la scarsità di autisti, ci chiediamo chi guida e guiderà i tram - esordisce Stefano Pieretti, portavoce nazionale del sindacato -. Fa specie come il direttore di esercizio del tram e dei servizi tecnici e manutenzione, Alberto Cavallini, sia stupito dell'esiguo numero di promossi. L'amministratore delegato Gino Colella e Cavallini non si sono chiesti perché gli autisti abbiano così poca voglia di guidare il tram? Condurre il Sir comporta un relativo controllo sul mezzo che è guidato dalla rotaia, ma chi lo conduce ha molteplici compiti, tra questi azionare gli scambi, fare attenzione a pedoni, bici, monopattini: cose che comportano un grande stress, tutte a titolo gratuito. Nella vicina Venezia i conduttori del tram godono di un'indennità e di stipendi adeguati, cose sconosciute in Busitalia».

Pieretti spiega di aver partecipato nei giorni scorsi a un forum sui trasporti organizzato in città da Agenda 21, al quale era presente anche Colella. «L'amministratore delegato ha delineato un futuro talmente roseo che già sarebbe sufficiente venisse realizzato un decimo di quanto annunciato per avere un trasporto pubblico adeguato - puntualizza il sindacalista -. Ha annunciato anche l'arrivo di 120 bus elettrici. Il rappresentante dell'Università ha affermato che l'ateneo è impegnato per ridurre le emissioni, ma allo stesso tempo ha reclamato un trasporto pubblico più efficiente, ottenendo solo una vaga risposta. Per attuare anche solo una parte di quanto prospettato si dovrebbe dare un po' di respiro agli autisti che lavorano oltre che sotto stress con turni insostenibili, stipendi al minimo, in pratica nessun riconoscimento a chi lavora col massimo impegno come ripetiamo da tempo. Forse parte di quelli che hanno seguito il corso per ottenere il patentino del tram lo hanno seguito perché le lezioni erano pagate come lavoro straordinario».