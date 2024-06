Padova. Autista di autobus sorpreso a comprare eroina dal suo pusher abituale: in passato era già stato sospeso dal lavoro

PADOVA - Autista di autobus sorpreso ad acqusitare eroina dal suo pusher abituale: è stato segnalato in Prefettura.

Una sorpresa anche per i poliziotti della Squadra mobile impegnati nei controlli tra zona Stanga e stazione.

Autista di bus acquista eroina

Quella sera gli agenti erano appostati in via Tommaseo e hanno visto un uomo andare a passo spedito verso il capolinea degli autobus. Arrivato alla fermata si è avvicinato a un 25enne di origine nigeriana, privo di documenti in regola. I due hanno confabulato per un po' e poi l'uomo ha ricevuto un involucro. I poliziotti hanno bloccato entrambi.

Il 25enne aveva appena ceduto all'uomo una dose di eroina e addosso ne aveva altre. Aveva anche della marijuana e 150 euro in contanti. Il cliente è un autista del servizio di trasporto urbano ed extraurbano di Padova. Ha confessato agli agenti di essere un cliente abituale al punto che il pusher aveva accettato la sua promessa di pagare la droga nei prossimi giorni. Appena un anno e mezzo fa l'autista era stato sospeso per tre mesi dall'esercizio del pubblico servizio. In quel momento non stava lavorando per cui i poliziotti della Mobile hanno segnalato il caso alla Prefettura e sarà valutata e riconsiderata la sua idoneità al servizio. Il 25enne è stato arrestato: giudicato per direttissima è stato condannato a 9 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di mille euro. Inoltre, è stata avviata la procedura di espulsione.