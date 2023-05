PADOVA - Da giovedì sarà più costoso viaggiare con i mezzi pubblici. Come annunciato un paio di settimane fa, infatti, il primo giugno scattano i rincari di biglietti e abbonamenti per autobus e tram. A deciderlo è stata l'Autorità di governo del Tpl composta da Comune e Provincia e di cui è presidente il sindaco (e numero uno di palazzo Santo Stefano) Sergio Giordani.

Cosa cambia

Le attuali tariffe sono invariate dal 2013. Con l'adeguamento in vigore dal mese prossimo il costo dei biglietti urbani diventa di 1,70 euro per il biglietto TU1 (ora è 1,30 euro) e di 2 euro per il TU2 (ora è 1,50 euro) ma aumenterà la validità temporale (la validità del TU1 passa da 75 a 90 minuti e quella del TU2 passa da 90 a 100 minuti). Il biglietto extraurbano di classe 1° passa anch'esso a 1,70 euro (oggi 1,30 euro) mentre tutti gli abbonamenti urbani e tutti i titoli di viaggio extraurbani (biglietti ed abbonamenti) aumentano del 10%. Invariate le tariffe dei biglietti a bordo (unica eccezione il biglietto a bordo TU2 che verrà variato del 20%) e delle tessere di riconoscimento per abbonamenti. Le zone tariffarie per il servizio urbano sono due. La zona arancio, corrispondente alla città di Padova (comune di Padova) e segnalata dal colore arancio su fermate e biglietti; la zona azzurra, corrispondente agli altri comuni che, insieme a Padova, costituiscono la Conurbazione (ossia i comuni di Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Limena, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza e Villafranca Padovana) e segnalata dal colore azzurro su fermate e biglietti. La tariffa TU1 si applica agli spostamenti con qualsiasi mezzo (bus e/o tram) all'interno della zona arancio, ossia agli spostamenti che hanno origine e destinazione entro i confini del Comune di Padova, mentre la TU2 consente di effettuare spostamenti all'interno della "grande Padova", ossia tra le due zone tariffarie zona arancio e zona azzurra ed anche spostamenti interni alla sola zona azzurra. Tornando ai rincari, chi dispone di biglietti con la vecchia tariffa li può utilizzare fino alla fine di agosto.

Le migliorie

Busitalia la settimana scorsa ha anche avviato a tutte le fermate del tram e delle linee degli autobus 3, 9 e 24, il servizio di "orario in tempo reale dell'arrivo dei mezzi". Operativo da lunedì scorso, il progetto si propone l'obiettivo di fornire ai passeggeri informazioni in tempo reale sugli orari effettivi di arrivo di bus e tram, rendendo così più agevole e conveniente l'utilizzo del trasporto pubblico, offrendo una maggiore affidabilità e facilitando la pianificazione degli spostamenti. Relativamente al tram, il servizio è attivo in tutte le fermate (a eccezione della fermata Trieste). La copertura in tempo reale sarà poi estesa a tutte le 45 paline elettroniche presenti sulle linee dei bus coinvolte, nonché alle 273 paline dotate di tecnologia e-ink. Il servizio fornisce agli utenti informazioni aggiornate dinamicamente sui tempi di arrivo dei mezzi pubblici direttamente sulle paline elettroniche, consentendo ai passeggeri di pianificare al meglio i loro spostamenti e di avere una migliore percezione dei tempi di attesa alle fermate.