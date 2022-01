Audi A6 sperona i carabinieri, inseguimento da film, spari, caccia all'uomo: tre bloccati in un container

RUBANO/MESTRINO - Inseguimento da film, colpi di pistola, caccia all'uomo e infine l'arresto di tre persone. E' il bilancio di quanto accaduto oggi, 25 gennaio, poco prima delle 14, nei pressi dell'ufficio postale di Rubano, quando, a seguito di una segnalazione, un’autovettura sospetta con tre persone a bordo è stata intercettata da una pattuglia dei Carabinieri di Sarmeola di Rubano. Mentre i militari si apprestavano ad iniziare il controllo, l’Audi A6 è partita di scatto, tentando di investire i carabinieri, che si sono messi immediatamente all’inseguimento in direzione di Mestrino. Nel contempo venivano fatte convergere altre pattuglie per "cinturare" l’area. I fuggitivi sono stati raggiunti una prima volta in una strada della zona industriale di Mestrino e qui c'è stato un secondo tentativo di investimento dei militari che hanno risposto esplodendo alcuni colpi di pistola finiti sui pneumatici dell’Audi. Pur sbandando, la macchina di grossa cilindrata è però riuscita ad allontanarsi. Ma non è finita qui. Poco dopo, sempre nella zona industriale di Mestrino, i carabinieri hanno trovato l'auto abbandonata. E' partita la caccia all'uomo: uno dei tre a bordo dell'auto è stato rintracciato subito, gli altri due, poco lontano, nascosti in un container.