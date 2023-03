Audi A3 si schianta contro la cupide del casello autostradale: 36enne ferito

PADOVA - La sezione di polizia stradale di Padova è intervenuta per rilevare nel pomeriggio di oggi, 22 marzo, un incidente avvenuto in autostrada A4 al casello di Padova Ovest. Una Audi A3, condotta da un uomo di 36 anni residente a Venezia, ha impattato contro la cuspide del casello autostradale, non provocando code in uscita.

È stato necessario l'intervento dell'ambulanza per il trasporto del ferito presso l'ospedale civile di Padova. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.