Gallo road, tre attentati in 4 mesi: nel mirino il presidente della società

PADOVA - Tre attentati in quattro mesi. Che l'obbiettivo sia colpire il titolare sul piano personale o in quanto rappresentante dell'azienda, lo stabiliranno gli investigatori. I fatti, però, fanno pensare che qualcuno voglia intimidire Filippo Mazzei, presidente della Gallo Road Srl, società edile con sede in via Maroncelli: la notte della vigilia di Ferragosto qualcuno ha incendiato le motrici di due camion - un Iveco e un Renault - e un caterpillar di proprietà dell'impresa di costruzioni all'interno del...