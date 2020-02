Ultimo aggiornamento: 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Attacco incendiario questa notte verso le 2 nella sede dia Padova in via Girolamo del Santo.Dalle prime informazioni pare che qualcuno abbia appiccato un rogo alla porta d'ingresso che ha riportato danni .Sul posto i pompieri e la polizia per rilievi e indagini.