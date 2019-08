Milionari ma nelle case popolari: al setaccio i redditi Isee già presentati

di Nicola Munaro

VENEZIA - Nell'immensa galassia di dichiarazione dei redditi e comunicazione Isee Erp che l'Ater di Venezia si trova a fronteggiare in questi giorni di agosto, ci sono un migliaio di dichiarazione Isee che non sono chiare.Mancano di alcuni punti, sono compilate in maniera sbagliata o nemmeno sono state redatte. Sono, in pratica, un migliaio di posizione da approfondire: il che non vuol dire che si tratti solamente di furbetti.Potrebbero esserci casi di anziani che non sono stati in grado di fare un'adeguata rendicontazione della propria situazione economica e patrimoniale, ma potrebbero esserci - non è escluso - anche i casi di chi, pur non avendo bisogno di un alloggio di edilizia pubblica, ha giocato sporco sulle dichiarazioni ufficiali per mantenersi un appartamento, magari nel centro storico di Venezia, dove le case Ater sono 2.500, a canoni calmierati. Persone a cui anche l'aumento dell'affitto mensile scattato con l'applicazione (dal primo luglio) della legge regionale del 2017, è comunque un vantaggio