CADONEGHE (PADOVA) - Fotografa una Supernova a "soli" 21 milioni di anni luce. Uno scatto stellare, un'immagine nitida e perfetta che sembra quasi di toccarla. Lo straordinario scatto è opera di Giovanni Pasquetto, 48 anni, titolare di uno studio che produce adesivi e grafiche, ma con la passione per l'astrofotografia.



E giovedì sera è riuscito, in due ore, a catturare la Supernova dell'anno appena esplosa, e scoperta da Koichi Itagaki, imprenditore e astronomo giapponese, classificata sn2023ixf. «Tanta fatica e passione sono stati premiati, e con le mie possibilità al momento non credo essere mai andato così indietro nel tempo, siamo a 21 milioni di anni luce dice emozionato Giovanni - finalmente con il bel tempo ci sono riuscito. Dopo due ore di attesa la stella è apparsa e per la foto ci sono voluti cinque minuti di pose volute, due ore di attesa e in cinque minuti l'ho immortalata. La luce della supernova, scoperta da pochi giorni, arriva a noi dopo un lunghissimo viaggio».



Passione, ma anche molta tecnica e pazienza per riuscire a catturare simili immagini. «A causa del movimento di rotazione terrestre da ovest verso est spiega Giovanni - bisogna compensare per evitare il conseguente "effetto di mosso". Per gli scatti è necessario posizionare correttamente lo strumento e modularlo per evitare che si veda la scia. L'elettronica aiuta molto rispetto al passato, ma ci vuole una buona dose di tecnica e pazienza». La supernova è stata appena scoperta nel cuore della galassia Girandola, una delle più belle e relativamente vicine (20 milioni di anni luce), incastonata nella costellazione dell'Orsa Maggiore. La passione di Giovanni per l'astrofotografia è nata per caso, diversi anni fa, quando regalò al primo figlio un telescopio per guardare il cielo.



Lo scatto della supernova è stato ammirato anche dal governatore del Veneto Luca Zaia che ha potuto apprezzare lo scatto di Giovanni: «Nei nostri Colli Euganei Giovanni Pasquetto ha fotografato la supernova, che è stata scoperta da pochissimi giorni. Appare come un puntino bianco e dista da noi 21 milioni di anni luce. Bravo!». Ora Giovanni ha già pronto il calendario dei prossimi scatti: «A breve, a livello planetario, sarà possibile vedere e fotografare Giove e Saturno con i suoi anelli. Mentre per le costellazioni, essendo estate, sarà possibile vedere Andromeda, che è quella a noi più vicina ed è molto grande».