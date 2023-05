PADOVA - «Sono qui per cercare un nuova opportunità, per adesso faccio la guardia giurata per un’azienda di distribuzioni merci e onestamente è molto pesante, per questo mi piacerebbe cambiare», comincia così il racconto di Stefania, ragazza di vent’anni, che oggi 29 maggio ha affrontato il colloquio per lavorare in McDonald’s. «Ritengo possa rappresentare una buona opportunità di svolta, poter fare un lavoro un po' più comodo e soprattutto più sicuro». Tra i vari candidati accorsi questa mattina al ristorante di via Pontevigodarzere, c’è un po' di tutto, da chi ha anni d’esperienza nel settore a chi non ne ha nessuno. I colloqui si svolgono all’interno del ristorante, mentre alcuni clienti stanno lentamente consumando la loro colazione, i candidati attendono in trepida attesa il proprio turno.

Gli aspiranti lavoratori

Come Tomas, 22enne, studente di Scienze politiche qui a Padova che racconta: «La prima domanda che mi hanno fatto una volta entrato è se avessi la disponibilità della macchina, ho risposto non sempre però spero non sia qualcosa che mi penalizzi». Dopo racconta del suo percorso universitario e sul perchè ha scelto di candidarsi: «Mi restano gli ultimi quattro esami per laurearmi, la prossima settimana dovrò fare diritto regionale, ma al tempo stesso mi piacerebbe poter essere indipendente economicamente, così ho scelto di provarci». A stretto giro dopo aver finito il suo colloquio si alza avviandosi verso l’uscita anche Marco, 40enne, attualmente disoccupato, che in passato ha già lavorato in alcuni ristoranti della catena: «Io mi ritengo ormai uno vecchio del mestiere, ho anni d’esperienza all’interno del mondo della ristorazione. Per questo tipo di candidature sai già che ti richiederanno una certa flessibilità, è normale, comunque è pur sempre un lavoro. Sempre meglio di niente no?».

La catena

«Questa giornata rappresenta l’occasione per stare vicini alle nostre persone e supportare l’organizzazione dell’evento», così Andrea Marrone, supervisore di McDonald’s, che continua: «Un evento che abbiamo scelto di condividere con altri ristoranti della nostra rete. La giornata si è strutturata con una quarantina di candidati, venti di mattina e altri venti nel pomeriggio, che verranno distribuiti dopo le selezioni nei vari ristoranti. L’età dei partecipanti - conclude - oscilla dai venti fino ai cinquant’anni, noi non abbiamo alcun tipo di pregiudiziali, cerchiamo di offrire delle buone opportunità lavorative e per questo facciamo diverse tipologie di contratto che vanno dall’apprendistato fino al tempo determinato».