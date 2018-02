Non trovavano dipendenti: assunti 33. «Ma si sono presentati al colloqui perfino insegnanti di ballo...»

di Gabriele Pipia

CAMPODARSEGO - Che ruolo possono ricoprire un massaggiatore e un insegnante di Zumba in uno stabilimento industriale che produce trattori utilizzando macchinari di alta tecnologia? Eppure sono arrivate anche candidature con questi profili alla Antonio Carraro di Campodarsego (Padova), l'azienda che poco più di due mesi fa ha annunciato l'intenzione di assumere 70 persone ricevendo in cambio qualcosa come cinquemila curriculum Sessanta giorni dopo siamo andati a vedere se quell'annuncio è caduto nel vuoto oppure se effettivamente l'azienda ha iniziato a mettere sotto contratto un così alto numero di nuovi lavoratori. «A gennaio abbiamo assunto 10 dipendenti e in questo mese di febbraio stiamo definendo l'assunzione di altre 23 persone, molte a tempo indeterminato e alcuni con contratti determinati - risponde Liliana Carraro, responsabile delle relazioni esterne -. Siamo a metà dell'opera ma andremo avanti: la nostra volontà non cambia. Il piano industriale prevede 70 assunzioni nel biennio 2018-2019, e vogliamo essere di parola per rispondere alle esigenze del nostro mercato». Le posizioni aperte riguardano le figure di carpentiere, buyer, magazziniere e operaio delle linee di montaggio...