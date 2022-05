ALBIGNASEGO - È stato un Consiglio comunale aperto dalle comunicazioni del sindaco, come di consueto, quello di venerdì sera. A distinguerle è stata la risposta piccata alle esternazioni della consigliera Luisa Fantinato sull'assetto organizzativo del Municipio, a partire dall'assenza di dirigenti e dalle funzioni dirigenziali svolte da posizioni con incarico a termine.

LA REPLICA

Non ha usato giri di parole il primo cittadino, a partire dai vincoli sul pubblico impiego che hanno interessato le Amministrazioni: «I limiti alle assunzioni previsti dalle disposizioni sul personale sino al 2020 non hanno permesso ad Albignasego l'incremento di personale in servizio, tanto meno di dirigenti. Le assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni sono state regolate per oltre un decennio dal turn-over con possibilità di sostituire con nuove assunzioni solo una quota limitata del personale cessato, divenuta del 100% solo dal 2018. Sistema che ha subito una radicale riforma nel 2020 con il decreto che ha ancorato le assunzioni alla sostenibilità finanziaria della spesa tra i costi del personale e le entrate correnti, con valori di soglia massima in base alla densità demografica che, per Albignasego, è del 27%. Fino a fine 2024, i Comuni come il nostro sotto la soglia consentita, possono incrementare annualmente e gradualmente, secondo le percentuali indicate la spesa di personale registrata nel 2018 per assunzioni di personale a tempo indeterminato. Questo, in base al fabbisogno rilevato, ci ha permesso nel 2021 di incrementare il personale di 6 unità rispetto al 2020, raggiungendo 69 dipendenti».

GLI INCARICHI

Per quello che riguarda le qualifiche dirigenziali, il sindaco è stato altrettanto netto nell'evidenziarne la spesa e l'erosione degli spazi per le assunzioni. L'ipotesi sostenuta è che un numero minimo di due dirigenti facciano prevedere a bilancio 266mila euro totali e che, per mantenere un equilibrio, questo vada finanziato con 200mila euro e una riduzione di tre posizioni organizzative. «Una maggiore spesa che dovrebbe essere compensata da una diminuzione di stanziamenti su altre voci o da un aumento delle entrate: una decisione particolarmente difficile», spiega il sindaco che, sui dubbi sugli incarichi ai responsabili dei servizi, ricorda poi: «Si tratta di una facoltà in capo al sindaco. Gli incarichi dirigenziali affidati a dirigenti o a Posizioni Organizzative sono comunque attribuiti a tempo determinato e non si riesce a capire come possano essere forieri di criticità per la macchina comunale».