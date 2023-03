PADOVA - Busitalia assume 34 giovani che entro il prossimo autunno saranno alla guida dei bus. Intanto l'amministratore delegato Gino Colella respinge al mittente le polemiche sulle corse saltate: «Sono appena lo 0,3% del totale».

Le ammissioni

Ieri mattina nella sede di via Rismondo l'ad Colella e l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona hanno dato il benvenuto ai primi 34 aspiranti autisti (29 ragazzi e 5 ragazze, la stragrande maggioranza proveniente da fuori regione) che da questa mattina frequenteranno l'Academy dell'azienda. Si tratta del primo gruppo di candidati che hanno superato la selezione (su oltre 300 domande di ammissione ricevute) e sono stati assunti con un contratto di apprendistato. I neoassunti inizieranno un percorso formativo che consentirà in circa 5 mesi di acquisire le abilitazioni per guidare gli autobus. A questa fase ne seguirà una seconda per ottenere anche l'abilitazione alla guida del tram.

Entro l'estate sarà selezionato un secondo gruppo di persone che parteciperanno all'Academy. L'attività di selezione proseguirà anche con l'inserimento in azienda con contratto a tempo indeterminato di autisti già in possesso delle licenze di guida di autobus e tram. Questo percorso ha consentito di assumere 95 autisti a partire dal 2021. Per incentivare chi arriva da fuori regione Busitalia corrisponderà ai neo assunti un bonus da 1.500 euro per le prime spese di alloggio.

L'esperienza

«È un piacere dare il benvenuto ai futuri autisti che per primi vivranno l'esperienza dell'Academy - ha spiegato Colella -. Attraverso questa iniziativa intendiamo facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro, assumendo immediatamente il personale e facendoci carico del loro percorso formativo per l'acquisizione della patente per guidare bus e tram. Con questa nuova formula, che si aggiunge alle tradizionali, auspichiamo di arginare la carenza strutturale di personale che riguarda il settore del trasporto pubblico a livello mondiale dove mancano mezzo milione di autisti: solo in Italia si stimano 20mila autisti in meno rispetto al fabbisogno, di cui almeno 7mila nel trasporto di persone».

«Si tratta di un'iniziativa formativa importante - ha detto invece Ragona - che arriva in un momento di grande difficoltà per tutto il settore non solo per la carenza di personale, che va nella direzione di risolvere e superare le criticità in sinergia».

«L'assunzione di questi giovani è sicuramente una buona notizia - ha aggiunto il vicepresidente della Provincia Vincenzo Gottardo - Questi ragazzi, però, prima di settembre non potranno mettersi alla guida degli autobus. Nel frattempo, grazie ad un corso che il nostro ente ha organizzato per il prossimo 16 marzo, diventeranno controllori e questo aiuterà a contrastare il fenomeno dei "portoghesi"».

Le polemiche

L'ad di Busitalia ha poi respinto al mittente le polemiche che si sono nuovamente sollevate sulle decine di corse che quotidianamente rischiano di saltare a causa della mancanza di autisti. «La nostra azienda effettua 4.462 corse nei giorni feriali e 985 nei festivi - ha scandito Colella -. La nostra priorità è quella di garantire la regolarità del servizio. Un servizio che non ha pari in tutto il resto d'Italia. Certo, ci possono essere delle corse che vengono meno a causa di malattie degli autisti. Malattie dovute ai mali di stagione e anche al post Covid. Ma 15 corse che saltano al giorno, rappresentano lo 0,3% del totale».

«Anche per quel che riguarda l'assunzione di nuovi autisti - ha concluso - il mondo è cambiato e i giovani hanno altre aspirazioni rispetto al passato. Se una volta molti ragazzi potevano aspirare a fare il conducente oggi, non solo per una questione legata allo stipendio, ma anche per l'organizzazione del turni, preferiscono guardare da altre parti».