Esce in bici e non torna più a casa: Assunta Pasinato è scomparsa

TOMBOLO - Corporatura robusta, capelli castani taglio dei capelli corto. Indossa un vestito giallo e verde, calza ciabatte di colore nero ed ha una borsa beige. Sabato scorso alle 18,30 in sella alla sua bicicletta grigio-argento, ha lasciato la sua abitazione di Tombolo e non è più rientrata. È la signora Assunta Pasinato di 84 anni. Non si tratta di uno dei tanti giri in bicicletta. Si teme in una momentanea perdita di memoria, i familiari escludono nel modo più assoluto l'allontanamento volontario. Hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri e non si sono mai fermati nel cercarla.

Ieri mattina all'opera, allertati dal sindaco Cristian Andretta, tre squadre dei volontari della Protezione civile comunale. L'allerta è stata diramata dalla compagnia carabinieri di Cittadella a tutte le pattuglie, ed anche gli uomini dell'Arma stanno cercando l'anziana. In particolare da Tombolo le ricerche si sono portate nei Comuni di San Martino di Lupari e Villa del Conte, dai quali sono arrivate nella mattinata di ieri alcune segnalazioni, quelle di una signora le cui caratteristiche corrispondono a quanto indicato dai familiari, che camminava portando la bicicletta a mano. La speranza è che l'anziana possa essere individuata quanto prima. In caso contrario la Prefettura attiverà il protocollo di ricerca delle persone scomparse con l'intervento dei vigili del fuoco e di altre forze professionistiche e del volontariato. Probabilmente questa perdita di memoria le impedisce di trovare la via di casa. Ovviamente più tempo passa senza notizie, più aumenta la preoccupazione che ad Assunta Pasinato possa accadere qualche cosa di grave. Nel caso qualcuno vedesse la signora, contatti immediatamente il 380.4940287 oppure il pronto intervento 112 e non la perdita di vista fino all'arrivo del personale qualificato.