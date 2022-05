LIMENA - A Limena gli assorbenti igienici per ragazze e donne sono a disposizione gratuitamente in municipio e nelle palestre. Prende il via da qui la campagna Stoptampontax, ideata dall'assessore alle Pari Opportunità Eleonora Paccagnella e appoggiata dal sindaco Stefano Tonazzo, pensata non solo per contestare l'applicazione dell'Iva al 22% ad un bene di prima necessità, appunto i prodotti igienico sanitari femminili, considerati invece beni di lusso con l'alta tassazione.

La campagna vuole essere anche l'inizio di una serie di azioni mirate a sensibilizzare e a spezzare l'imbarazzo e i tabù che ancora oggi si percepiscono nel parlare del ciclo mestruale. Ieri mattina in municipio la presentazione della campagna alla presenza di molte donne rappresentanti di associazioni sportive e culturali del territorio, iniziativa condivisa anche dalla consigliera di minoranza Irene Barichello.

«Il Comune ha acquistato una scorta importante di assorbenti di tutte le tipologie, credendo in questa iniziativa - spiega l'assessora Paccagnella -, i prodotti igienico sanitari femminili sono prodotti di prima necessità e non certo un lusso. Da qui la distribuzione gratuita che vogliamo sia il più capillare possibile partendo dal municipio e dalle palestre dove importante sarà il coinvolgimento delle associazioni sportive. Stiamo anche studiano una modalità di distribuzione affinché in questi spazi pubblici l'acceso al pacchetto di assorbenti sia comodo e libero da parte delle ragazze che ne hanno necessità». Intanto saranno coinvolte le associazioni del territorio che potranno distribuire le confezioni di assorbenti alle proprie atlete. Ma a la campagna del Comune che porta lo slogan Prezioso non costoso non si ferma qui: prossimo passo quello di poter attivare convenzioni con le farmacie del territorio, e coinvolgere le scuole medie nell'iniziativa. Una campagna che si pone l'obiettivo di affrontare il tema sotto vari aspetti.